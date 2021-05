Sieć 5G – skok wydajności z REALME 8 5G

Szybciej, więcej

Sieć 5G powstała, by zaradzić bolączkom LTE. Ta ostatnia, gdy ładnych już parę lat temu pojawiała się w polskich miastach, miała zapewnić szybkie połączenie z siecią rosnącej liczbie urządzeń mobilnych. Przede wszystkim chodzi tu o smartfony, jednakże nie wolno zapominać o laptopach, które – wyposażone w modemy 4G – w końcu na dobre uwolniły się od kabli. W międzyczasie jednak sporo się zmieniło: wzrosły tak wymagania użytkowników, jak – przede wszystkim – ilość sprzętu, która potrzebuje szybkiego dostępu do internetu. 5G powstało, by zaspokoić te potrzeby.

Zalety 5G są niebagatelne: maksymalny teoretyczny transfer w przypadku najnowszej technologii przesyłu danych może wynieść nawet 10 Gbit/s. Z kolei dla LTE wartość ta wynosi 300 Mbit/s – jak widać przeskok wydajności jest wręcz kolosalny. To oczywiście wartości maksymalne, które w rzeczywistości – ze względu choćby na zakłócenia, obciążenie sieci i nie zawsze optymalną odległość od przekaźników – trudno osiągnąć. W praktyce dużą rolę gra również klasa sprzętu użytkownika, a także sam stopień rozwoju danej sieci.

5G poza transferami ma jednak również inne zalety. A największą wśród nich jest na pewno stabilność połączenia oraz niskie opóźnienia – a to są elementy kluczowe dla elektronicznej rozrywki oraz internetu rzeczy, czyli bezprzewodowej obsługi różnego rodzaju urządzeń smart, których w naszym otoczeniu coraz więcej. Każdy, kto choćby raz grał w sieci, wie, że w przypadku smartfona – nawet tego, który łączy się przez mocną sieć LTE – bywało z tym różnie. Szczególnie w szczycie aktywności wielu użytkowników lag potrafi być dokuczliwy, dochodząc do 50 ms lub nawet skutkując zrywaniem połączenia. Również w tym przypadku 5G jest górą: system ten został zaprojektowany, by obniżyć opóźnienie nawet do 1 ms, typowo zaś możemy liczyć na 10-30 ms.

5G jest również dużo bardziej pojemne. Zapewne każdy, kto był na meczu lub koncercie i próbował podzielić się ze znajomymi choćby krótkim klipem z trybun lub spod sceny, doświadczył przeciążenia sieci. Duża liczba smartfonów w jednym miejscu sprawia, że urządzenia nadawczo-odbiorcze operatorów po prostu „zatykają się”, a transfer spada lub niekiedy nawet zanika. W przypadku 5G problemów tego rodzaju nie będzie: ze specyfikacji sieci 5G wynika, że będzie możliwa obsługa nawet miliona urządzeń zgromadzonych na kilometrze kwadratowym – telefony 5G są więc w gruncie rzeczy urządzeniami, na których można polegać w zdecydowanie większym stopniu niż miało to miejsce w przypadku smartfonów 4G.

Innymi słowy, pod względem transferów i stabilności połączenia 5G – nawet teraz, gdy sieć 5G tak naprawdę zaczyna się rozwijać i zaznacza swoją obecność w większych polskich miastach – dorównuje parametrami połączeniom stacjonarnym. Korzystając z tej technologii, dostajemy do dyspozycji w smartfonie przepustowość, która nie tylko przewyższa poprzednią generację, ale i zostawia w tyle słabsze połączenia kablowe. To tak, jakby mieć w kieszeni światłowód.

REALME 8 5G w praktyce

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że… to nie jest teoria, a praktyka, którą każdy może sprawdzić i od ręki zacząć korzystać z omawianej technologii. 5G została uruchomiona w Polsce rok temu. Oczywiście początki były skromne, jednakże obecnie korzystać z niej może już ponad 12 milionów Polaków – 5G obejmuje największe miasta, a z każdym miesiącem zasięg tej technologii rośnie. To najlepszy moment, by wymienić swoją komórkę i korzystać z dobrodziejstw nowej technologii.

Co ciekawe, wcale nie musimy inwestować pokaźnych kwot. Wystarczy bowiem niecały tysiąc złotych – to cena znacząco niższa choćby od nie tak dawno temu wypuszczonych na rynek modeli flagowych, które jako pierwsze zostały wyposażone w modemy 5G, jak również niższa od tych, które teoretycznie są lepsze, ale nie zostały jeszcze wyposażone w łączność 5G. Siłą rzeczy zakup tych ostatnich nie przyniesie tak znaczącego wzrostu stabilności połączenia sieciowego. Innymi słowy, stoimy obecnie u progu zmiany technologicznej, kiedy możemy osiągnąć więcej, wydając na to znacznie mniej – wystarczy jedynie rozsądnie wybrać.

REALME 8 5G jest urządzeniem, które kosztując niewiele, potrafi korzystać z dobrodziejstw najnowszej technologii. By przekonać się, jak to wygląda w praktyce, przetestowaliśmy dwa telefony: REALME 8 5G oraz dwukrotnie droższy model smartfona, który został wyposażony w modem poprzedniej generacji. Testy odbyły się późnym popołudniem we Wrocławiu, w odległości ok. 5 km od rynku, w budynku mieszkalnym. Nie było więc to ścisłe centrum, gdzie, jak można przypuszczać, sygnał 5G jest najmocniejszy. Również godziny przeprowadzenia testu mogą wskazywać na fakt jej dość typowego obciążenia. Innymi słowy, warunki śmiało można określić mianem normalnych, a ze względu na lokalizację – wręcz sprzyjających sieci starszej generacji: siła sygnału 4G była nieco wyższa niż w przypadku jego następcy. Pomiary przeprowadzono aplikacją Speedtest Ookla z wykorzystaniem tej samej karty sim w sieci Plus, łącząc się każdorazowo z tym samym serwerem oddalonym o 4 km od smartfona. Oto jak wypadły testy:

REALME 8 5G w cenie 999 zł

Download: 310 Mbit/s

Upload: 9,13 Mbit/s

Ping: 32 ms



Telefon 4G w cenie 2000 zł

Download: 130 Mbit/s

Upload: 10,6 Mbit/s

Ping: 38 ms

Jak widać, potwierdza się teza, że niekiedy wystarczy wydać mniej, by mieć więcej. 5G już teraz – a nie ma co ukrywać, jest to technologia, która dopiero zaczęła podbój naszej części świata – wyraźnie wyprzedza poprzednią generację. Download – który z punktu widzenia użytkownika jest parametrem najważniejszym w przypadku np. oglądania filmów – dla telefonu REALME 8 5G jest niemal trzykrotnie wyższy. 310 Mbit/s to równocześnie tyle samo, ile wynosi przepustowość… dość typowego w obecnych czasach stacjonarnego światłowodu. A wszystko to bez kabla i w kieszeni użytkownika. Co równie istotne, dzięki wbudowanej m.in. w REALME 8 5G opcji udostępniania sieci Wi-Fi, tak wydajne bezprzewodowe łącze możemy w bardzo prosty sposób udostępnić stojącemu obok laptopowi, tym samym pozbywając się ograniczeń związanych z brakiem rzeczonego światłowodu "w terenie".



Nie tylko transfer się liczy

Oczywiście świetna przepustowość sieci to nie wszystko. Zachowując atrakcyjną cenę, REALME 8 5G może pochwalić się również świetnym ekranem IPS o rozdzielczości 1080 x 2400, który odświeża się z częstotliwością 90 Hz – w tej cenie to wciąż rzecz rzadko spotykana opcja, a wśród najtańszych telefonów z 5G – najlepsza. Nie zabrakło dużej ilości pamięci: 128 GB zmieści wiele zdjęć, fotografii, jak również gier, które pozwolą wykorzystać potencjał wspomnianego wyświetlacza. Nie zapominajmy również o aparacie: sensor 48 Mpix jeszcze do niedawna trafiał do urządzeń dwukrotnie droższych – możemy więc liczyć na to, że fotografie, które zapiszemy w pamięci telefonu, będą dobrej jakości.

REALME 8 5G jest uniwersalnym, podstawowym modelem smartfona, który otwiera użytkownikowi drogę do szybkiego, porównywalnego z tym, co zapewniają światłowody, internetu. Dzięki łączności 5G pozostawia w tyle wielokrotnie niekiedy droższe telefony z LTE, a dobre parametry użytkowe sprawiają, że REALME 8 5G wystarczy na długi czas.

Realme 8 5G

Cena: 999 zł

System: Android 11 • Procesor: MediaTek Dimensity 700, ośmiordzeniowy, do 2,2 GHz • Grafika: ARM Mali-G57 MC2 • Ekran: IPS, 1080 x 2400, 90 Hz • Pamięć: 8 GB RAM, 128 GB flash + czytnik microSD (do 1 TB) • SIM: 2 x nano, standby • Komunikacja: 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC • Bateria: 5000 mAh, niewymienna • Aparat: tylny 48 Mpix, makro 2 Mpix, czujnik głębi 2 Mpix; przedni 16 Mpix • Czujniki: akcelerometr, zbliżeniowy, światła, magnetometr, żyroskop, grawitacyjny, czytnik linii papilarnych, GPS, AGPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS, NavIC • Inne: gniazdo słuchawkowe • Wymiary: 162,5 x 74,8 x 8,5 mm • Waga: 185 g