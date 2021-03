Sieć 5G jeszcze nie do końca spełnia oczekiwania

Lepsza z czasem

Nowy standard łączności ma mocno przyspieszyć działanie sieci i zapowiadany był jako wielka rewolucja. Ponad rok po uruchomieniu ogólnodostępnego 5G (pierwsze, testowe sieci pojawiły się już nawet w 2017) przyszedł czas na pierwsze poważniejsze analizy i podsumowania. Te pokazują natomiast, że sieć nie spełnia jeszcze pokładanych w niej oczekiwań. Nie ma jednak powodu by już teraz bić na alarm.

Nie tak duży skok jakościowy

Serwis Speedcheck w okresie październik-grudzień 2020 przetestował łącza w USA i obliczył, że średnia prędkość pobierania za pośrednictwem 5G wyniosła około 50 Mb/s. Nie jest to zły wynik, wciąż jednak bardzo odległy od gigabitowych transferów, jakie teoretycznie 5G ma zapewnić. To wynik zaledwie 2,7 raza większy, niż w przypadku standardu 4G. Co więcej w zaledwie 1 z 8 dużych miast USA (teoretycznie oferujących dobry zasięg) 5G okazało się wyraźnie szybsze. Do tego, patrząc na cały kraj, w 31% miast 4G dalej działało znacznie sprawniej. W pozostałych regionach różnice wydajności były w zasadzie pomijalne.

Dobrze, ale bez zachwytu

Patrząc na konkretnych operatorów, w USA najszybsze 5G oferował w czasie badań Spirit. Operator zapewnia średnią prędkość pobierania na poziomie 59 Mb/s, na co wpływa fakt, że jako jedyny miał dostęp do pasma 2,5 GHz. Zaraz za nim plasuje się AT&T osiągające szybkość 53 Mb/s, a stawkę zamyka T-Mobile z 47 Mb/s. Krótko mówiąc, nie są to oszałamiające wyniki.

Warto jednak pamiętać, że sytuacja ta może wkrótce diametralnie się zmienić. Na przyczyny takiego stanu rzeczy autorzy raportu wskazują m.in. decyzje Federalnej Komisji Łączności oraz napięcia polityczne USA z Chinami. Przed nałożeniem na chińskie spółki restrykcji, Huawei miał być dostawcą wielu wykorzystanych w budowie sieci komponentów. Wojna gospodarcza z pewnością opóźniła zatem jej rozwój.

Przyszłość w jaśniejszych barwach

Od czasu przeprowadzenia badania do opublikowania raportu coraz więcej dużych dostawców zaczęło też oferować dostęp do pasma 2,5 GHz. T-Mobile już swoje uruchomił dzięki fuzji ze Spiritem, a Verizon oraz AT&T zainwestowały we własne licencje. Inną ważną w kontekście przyspieszenia sieci inwestycją są sieci typu mmWave, zaprojektowane pod kątem gęsto zaludnionych obszarów. 5G zatem już jest, ale na pełnię jego możliwości trzeba jednocześnie jtochę poczekać.

fot. Pixabay