Sieć 5G rozwinie internet rzeczy

Jak prognozuje IDC, 5G może stać się jednym z motorów napędowych nowego etapu rewolucji technologicznej i niechybnie zwiększy boom na internet rzeczy. Sieć 5G umożliwi bowiem przesył danych za pomocą urządzeń mobilnych z prędkością sięgającą kilku gigabitów na sekundę. Niezakłócona komunikacja między maszynami sprawi, że internet rzeczy (Internet of Thing, IoT) będzie się rozwijał na masową skalę. Wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych w zróżnicowanych sektorach gospodarki będzie łatwo dostępne zarówno dla indywidualnych użytkowników jak i koncernów, a co za tym idzie – po prostu całej gospodarki.

Miliony urządzeń będą mogły komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym. Dzięki temu dane będą trafiały do sieci na bieżąco, co umożliwi ich szybkie przetwarzanie przez osoby fizyczne, całe firmy czy potężne fabryki. Wiąże się z tym poprawianie szybkości decyzyjności firm, a nawet miast.

Firma Ericsson prognozuje, że do 2021 roku do sieci podłączonych będzie ok. 30 miliardów urządzeń, z czego ponad połowę mają stanowić właśnie urządzenia IoT komunikujące się ze sobą bez udziału człowieka. Internet rzeczy jest wszak ściśle związany z łącznością maszyna-maszyna. Rynek ten, obejmujący telekomunikację, automatykę, robotyzację i sztuczną inteligencję, zyska więc najbardziej, pociągając za sobą rozwój inteligentnych miast.

fot. Markus Spiske/Unsplash