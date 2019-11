Silica ma zmienić sposób przechowywania danych

Projekt Silica to kawałek szkła kwarcowego o wymiarach 75 x 75 mm i grubości 2 mm, na którym pomieścić można 76,5 GB danych. Wykorzystano tu optykę laserową do zapisu danych (które umieszczane są wewnątrz szkła, a nie na nim) oraz sztuczną inteligencję do ich odczytu.

Szkło kwarcowe charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na wiele czynników – poradzi sobie z wysokimi temperaturami (do 500 stopni Celsjusza) oraz podtapianiem w nawet gotującej się wodzie. Producent zapewnia, że dane przechowywane na takim nośniku trudniej będzie zniszczyć, a zapisane informacje mają przetrwać ponad 1000 lat.

W trakcie testów zapisano i odczytano w taki sposób film „Superman". Nie udało się odczytać wszystkich informacji, jednak zespół pracujący nad projektem zapewnia, że udoskonalenie nośnika to tylko kwestia czasu.

Projektem zainteresował się już Warner Bros. Wytwórnia wykazała zapotrzebowanie na nośniki, które umożliwią zapis ogromnej biblioteki wieloletnich zasobów i przetrwają lata bez nieustannego tworzenia kopii.

fot. Microsoft