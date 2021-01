Skaner do torebki

Do skanowania nawet na wycieczce

Urządzenie jest lekkie i ma niewielkie rozmiary. Waży ok. 200 gramów, więc da się je zabrać ze sobą wszędzie i pracować nawet w terenie. Może służyć do skanowania przedmiotów, a nawet posągów o wysokości prawie 2 metrów. Obsługuje także tryb skanowania ludzi, pozwalający uzyskać realistyczny, trójwymiarowy model twarzy lub ciała. Urządzenie służy nie tylko do skanowania; można je także wykorzystać do robienia zdjęć 3D.

Także dla hobbystów

Tym, co wyróżnia skaner Revopoint POP, jest precyzja, jaką zazwyczaj charakteryzują się urządzenia przemysłowe. Te jednak, ze względu na cenę, nie nadają się do użytku hobbystycznego. Tańsze skanery konsumenckie, niestety, nie są zbyt dokładne, a przesłany obraz wymaga opracowania, tak by projekt nadawał się do druku 3D. W przypadku opisywanego modelu zeskanowany obiekt można bez problemu wydrukować. Projektanci zapewniają też, że urządzenie jest proste w obsłudze, a sam proces skanowania nie sprawia problemów. Wszystkie informacje, np. o postępach działania, wyświetlane są w czasie rzeczywistym. Jeśli wystąpi jakiś problem, proces można przerwać lub szybko rozpocząć ponownie. Po zakończeniu skanowania wystarczy podłączyć urządzenie jednym kablem USB do komputera. Kabel ten służy zarówno do przesyłania danych, jak i do zasilania. Projekt można jeszcze wesprzeć na Kickstarterze. Podstawowa wersja skanera kosztuje 249 dolarów.

fot. Revopoint POP