Skazany na śmierć przez WhatsAppa

Ścięty użytkownik komunikatora w Arabii Saudyjskiej oprócz wiadomości przesyłanych przez internet organizował także specjalne banery oraz demonstracje na terenie państwa. Według informacji pochodzących bezpośrednio z dziennika The Sun, to właśnie wiadomości na WhatsAppie przyczyniły się do tego, że 16-letni al-Hawa został skazany na karę śmierci.

Kolejnym przykładem specyficznego użycia WhatsAppa są Indie. W tym regionie często można napotkać fałszywe wiadomości oraz zorganizowane akcje mające na celu wprowadzenie konkretnych grup społecznych w błąd.