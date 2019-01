Składany smartfon Samsunga już za miesiąc?

Skąd informacja o 20 lutego? W Paryżu pojawiły się tajemnicze billboardy z koreańskim hasłem, które można przetłumaczyć jako "Przyszłość rozwija się". Pod hasłem pojawia się data - 20 lutego. To data debiutu Galaxy S10. Samsung zapewne połączy premierę nowego flagowca z pierwszym pokazem składanego telefonu.

Co wiemy o składanym telefonie Samsunga?

Jego kluczowym elementem będzie specjalny wyświetlacz o nazwie Infinity Flex oraz nowy interfejs o nazwie One UI. Co daje składany ekran? Użytkownicy czerpią teraz podwójne korzyści: kompaktowy smartfon, który rozkłada się, ukazując większy, wygodniejszy ekran sprzyjający multitaskingowi i jeszcze bardziej ułatwiający przeglądanie treści. Aplikacje płynnie dostosowują się do wyświetlacza, gdy urządzenie jest rozkładane. Ponadto użytkownicy mogą surfować po internecie, oglądać treści, być w kontakcie ze znajomymi i wykonywać wiele zadań, korzystając jednocześnie z trzech aktywnych aplikacji na większym ekranie.

Składany smartfon Samsunga ma pojawić się na rynku z akumulatorem o pojemności około 4400 mAh - tego typu pojemność mają zapewniać dwie zaimplementowane przez producenta baterie. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to niezłą wartością, jednak warto pamiętać, iż sam sprzęt będzie miał ekran o przekątnej około 7,3-cala, co skutecznie zwiększa zapotrzebowanie na prąd.

Galaxy S10 trafi do sprzedaży w bardzo krótkim czasie po prezentacji 20 lutego. Trudno uwierzyć, aby z Galaxy Flex (potencjalna nazwa nowego smartfonu) było podobnie. Szefostwo Samsunga, w rozmowach z mediami podczas CES 2019, mówiło o debiucie "w pierwszej połowie tego roku".