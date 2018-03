Składany smartfon od Apple?

Samsung Galaxy X to model, który jeszcze nie powstał, ale od kilkunastu miesięcy pojawia się w różnej formie w mediach. Koreańczycy podobno pracują nad smartfonem, który będzie wyposażony w elastyczny ekran OLED, umożliwiający złożenie smartfonu na pół. Wszystko wskazuje na to, że zostanie on zaprezentowany w przyszłym roku.

Jak informuje CNBC, powołując się na doniesienia analityków Bank of America, podobne urządzenie przygotowuje Apple, które rozmawia już z potencjalnymi dostawcami, w tym z LG. Co ciekawe, według pierwszych prognoz, elastyczny iPhone ma wejść do sprzedaży już za dwa lata.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL