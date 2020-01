Składany telefon Nokii

Wiele wskazuje też na to, że Nokia pracuje nad swoim pierwszym składanym telefonem. Być może zobaczymy go już za rok. Ta informacja dla specjalistów telekomunikacyjnych okazała się ważniejsza od tego, co producent pokaże nam w Barcelonie za miesiąc.

Informacje o tych planach Nokii (marka należy obecnie do HMD Global) pochodzi z serwisu Nokiamob, który nie raz już udowodnił, że jest dobrym źródłem informacji na temat nieogłoszonych przez firmę oficjalnych projektów. Według doniesień Nokiamob, jeśli zobaczymy składane telefony Nokii, to nie nastąpi to wcześniej niż na targach CES, które na początku roku każdego roku odbywają się Las Vegas lub w czasie Mobile World Congress w Barcelonie pod koniec lutego 2021 roku.

Technologia, która pozwala na składanie wyświetlaczy w smartfonach, nie jest niczym nowym. Od dawna pracują nad nią tacy producenci jak Samsung, Huawei czy Motorola. Plany Nokii nie mogą więc być uznane za innowacyjne pod żadnym względem, co zresztą w wypadku tej marki nie dziwi już od wielu lat.

Ponieważ do ewentualnej prezentacji pozostało trochę czasu, branżę nurtuje kilka pytań. Przede wszystkim nie wiadomo, na jakim urządzeniu Nokii miałby się pojawić składany wyświetlacz. Bazując na doświadczeniach firm, które już w swoim portfolio mają takie zgięte telefony, sądzić należy, że Nokia swoją konstrukcję oprze na całkiem nowym modelu. Taki opracował zarówno Samsung jak i Huawei. To tak jakby firma motoryzacyjna miała opracować całkiem nową ramę dla nowego modelu auta. I dlatego załączona powyżej ilustracja jest tylko poglądowa i przedstawia flagowy obecnie model Nokii Pure.

MWC 2020

Wraz z informacją o planowanych projektach na przyszłość Nokiamob poinformowała o tym, co zobaczymy za miesiąc podczas tegorocznej edycji MWC. Przede wszystkim oczekuje się, że producent zaprezentuje model pracujący w paśmie 5G, o symbolu 8.2. Będzie to pierwszy model internetowy tej firmy. Poza tym powinniśmy zobaczyć telefony Nokii oznaczone symbolem 5.2 i 1.3

Największą zagadką jest jednak urządzenie określone mianem „oryginalnej serii Nokii". Nie za bardzo wiadomo, co się kryje pod tym określeniem. Dziennikarze spekulują jednak, że to może być współczesna przeróbka klasycznego telefonu, który firma oferowała wiele lat temu. Być może chodzi tu o Nokię 3310 – model, który w historii telefonów GSM był jednym z lepiej sprzedających się i pozwalał koncernowi, przed wielu laty, na zajmowanie dominującej pozycji na rynku.

fot. Nokia.com