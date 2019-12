Skradziono dane pracowników Facebooka

Facebook zaliczył kolejną spektakularną wpadkę związaną z ochroną prywatności. Tym razem bliżej nieokreśleni sprawcy ukradli dyski twarde, na których znajdowały się dane prawie 30 tysięcy osób zatrudnionych przez koncern. Istnieje podejrzenie, że szefostwo firmy nie wiedziało o danych zapisanych na niezabezpieczonych nośnikach przez jednego z pracowników. Twardziele zostały wykradzione z samochodu jednego z pracowników koncernu w Kalifornii. Służby podają, że nie miał on pozwolenia na transport danych i możliwe, że o sprawie nie wiedziało wcześniej kierownictwo firmy. Prawdopodobnie pechowy pracownik został już ukarany dyscyplinarnie za swój udział w tym zdarzeniu – wskazuje na to korespondencja przekazana agencji Bloomberg.

Co ciekawe, firmie długo udało się ukrywać zajście. Informacje pozyskane przez Bloomberga wskazują bowiem na to, że do kradzieży danych doszło już 17 listopada br. Pomimo tego koncern nie powiadomił o przestępstwie organów ścigania w określonym przez prawo terminie. Rzecznik Facebooka zaprzecza jednak temu, że firma złamała prawo – jego zdaniem bezpośrednim powodem włamania do samochodu nie były wcale dyski z danymi. Motyw przestępców miał być czysto rabunkowy. – Powiadomiliśmy organy ścigania o kradzieży toreb, w których znajdowało się firmowe wyposażenie, łącznie z dyskami zawierającymi informacje o liście płac pracowników. Jednak nie zobaczyliśmy żadnych dowodów nadużyć i jesteśmy zdania, że było to zwykłe przestępstwo, a nie próba kradzieży informacji – twierdzą przedstawiciele koncernu.

Problem jednak w tym, że dane na nośnikach nie były w żaden sposób zaszyfrowane, więc mógł je odzyskać zwykły złodziej. A ich specyfika (numery kont, na które przelewano wypłaty czy informacje dotyczące składek ubezpieczeniowych) sprawiała, że informacje te absolutnie nie powinny dostawać się w niepowołane ręce. Firma poinformowała już osoby, których dane mogły znajdować się na wykradzionych twardzielach.



fot. Marco Verc – Flicr