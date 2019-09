Skype ma więcej przydatnych funkcji

Podzielony ekran, zakładki dla wiadomości i podgląd multimediów to główne zmiany w Skypie zaktualizowanym na komputery i urządzenia mobilne.

Użytkownicy Skype'a w systemach Windows, Mac, Linux, Android i iOS mogą teraz dodawać do zakładek dowolne wiadomości z komunikatora (poprzez kliknięcie wiadomości prawym przyciskiem myszy lub jej przytrzymanie), co ułatwi ich znalezienie w przyszłości. Kolejna nowa opcja to możliwość wyświetlenia podglądu plików i multimediów przed ich wysłaniem, a także dodania wyjaśnienia lub opisu, który zostanie wysłany razem z danym plikiem jako wiadomość. Zaktualizowane oprogramowanie pozwala też na zapisywanie wersji roboczych wiadomości, oznaczanych specjalnym tagiem.

W komputerowych wersjach Skype'a pojawiła się również funkcja podzielonego ekranu, która pozwala na wyświetlanie kontaktów w jednym oknie, a rozmów w innych oknach. Ta opcja dotyczy systemu Windows 10.

fot. BB/support.skype.com