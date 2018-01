Słaba ochrona haseł naraża konta graczy online na cyberataki

Globalna społeczność graczy - która skupia się na takich platformach jak Steam, PlayStation Network oraz Xbox Live - liczy obecnie według szacunków od 2,2 do 2,6 miliarda i nadal zwiększa się. Tym samym branża ta staje się wyraźnym celem cyberprzestępców, którzy dążą do zakłócenia operacji online i uzyskania dostępu do danych takich jak hasła oraz informacje dotyczące kart płatniczych, o czym wyraźnie świadczą ostatnie ataki na platformy Xbox oraz PlayStation.

Ponieważ obecnie ponad połowa internautów regularnie gra online, cyberprzestępcy posiadają ogromną grupę potencjalnych celów. Ponadto gry stały się istotną częścią życia wielu osób, które uciekają w nie, kiedy są znudzone, czują się samotne lub szukają towarzystwa. Dlatego też skuteczne ataki mogą być dla nich dużym ciosem. Oprócz utraty danych w wyniku kradzieży osoby, których konta w grze zostały zhakowane, mogą również ucierpieć emocjonalnie, tracąc dostęp do swoich ulubionych gier (tymczasowo lub całkowicie), czas, który poświęciły na budowanie swojego profilu, ale również pieniądze, które w zainwestowały.

Spośród osób, które doświadczyły skutecznego ataku lub próby ataku na jedno ze swoich kont online, 16% wskazało jako cel takiego ataku swoje konta w grach, przy czym w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosił 21%. 55% osób nie potrafi szybko przywrócić utraconych danych dotyczących swojego konta w grze, co pogłębia rozpacz na skutek takich ataków.

Bez wątpienia konta te mają ogromne znaczenie dla ich właścicieli. Gry nie są już czynnością, jakiej ludzie oddają się wyłącznie w domu, ale stanowią element codziennego życia wielu osób, o czym świadczy fakt, że 27% regularnie wykorzystuje swojego smartfona do grania online. Chociaż urządzenia nie są same w sobie bezpieczne, 23% osób korzysta z publicznych sieci Wi-Fi w celu logowania się do kont w ramach gier, a 56% twierdzi, że nie stosuje żadnych dodatkowych środków bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci publicznych, co stwarza oczywiste zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zagrożenie jest tym większe, że jedynie 5% osób wskazało swoje konto w grach jako jedno z trzech wymagających najsilniejszych haseł.

Co więcej, w związku z tym, że wiele profili online jest obecnie powiązanych, ofiary mogą łatwo stracić dostęp do kilku kont jednocześnie - takich jak konta e-mail oraz konta na portalach społecznościowych - które z różnych względów są dla nich ważne. W przypadku osób, które grają tylko w wolnym czasie, będzie to przykre doświadczenie w sensie emocjonalnym, jednak gracze profesjonalni ucierpią bardziej, tracąc niekiedy znaczące dochody.

Ogromna ilość osobistych informacji dostępnych online sprawia, że cyberprzestępcy mają coraz więcej możliwości przechwycenia prywatnych danych użytkowników, które mogą następnie sprzedać na cyfrowym czarnym rynku - powiedział Andriej Mochola, szef działu odpowiedzialnego za rozwiązania konsumenckie, Kaspersky Lab. Gracze online, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, naturalnie martwią się tym, że ktoś może włamać się do ich kont w grach lub mogą stracić do nich dostęp, zapominając hasła. Jest to dylemat, z którym użytkownicy muszą się mierzyć każdego dnia. W efekcie wielu wybiera mniej bezpieczną opcję stosowania tego samego hasła dla wszystkich swoich kont lub prostych haseł, które atakujący mogą łatwo złamać. Jednak tylko stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz silne, unikatowe hasła, użytkownicy będą mieli pewność, że ich cenne konta są zabezpieczone, a ich wysiłki nie pójdą na marne.