Slingshot - cyberszpieg prosto z routera

Badacze z Kaspersky Lab odkryli wyrafinowane zagrożenie wykorzystywane do cyberszpiegostwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce od co najmniej 2012 r. do lutego 2018 r. Szkodnik, któremu badacze nadali nazwę „Slingshot”, atakuje ofiary za pośrednictwem zainfekowanych routerów i może działać w trybie jądra, co zapewnia mu pełną kontrolę nad urządzeniami.