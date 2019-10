Słodka niespodzianka Google'a

W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o nachodzącej wielkimi krokami premierze Google Pixel 4 i specyfikacji tych smartfonów. Parę dni temu – 22 października br. – rozpoczęła się wysyłka paczek z telefonami do klientów, którzy skorzystali z oferty w przedsprzedaży. Aby podziękować tym osobom za okazane firmie zaufanie i zainteresowanie, Google postanowiło im nieco „posłodzić".

Smartfony zamówione w przedsprzedaży zostały wysłane w nietypowych, bo stylizowanych na opakowanie płatków śniadaniowych pudełkach. Jakby tego było mało, oprócz smartfona, w przesyłce znajdowały się także… płatki. Paczuszka zawierała także pianki z nadrukowanym logo Google’a. Dodatkowo, do każdej przesyłki załączona była kartka z podziękowaniami od koncernu.

Finezyjne paczki trafiły do 2 tysięcy klientów, którzy zamówili Pixel 4 na terenie Wielkiej Brytanii. To nie tylko świetny sposób na przybicie z klientami przysłowiowej „piątki”, ale i doskonała reklama dla koncernu. Zdjęcia oraz filmiki z momentu rozpakowywania nietypowych przesyłek błyskawicznie stały się hitem w internecie i zdążyły go już obiec wzdłuż i wszerz. Do regularnej sprzedaży Google Pixel 4 trafił dzisiaj (24 października br.).

fot. YouTube