Słowo o „Bajtku"

W 1985 roku na świat przyszedł „Bajtek". Było to pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone komputerom adresowane nie do specjalistów, lecz do początkujących i nieprofesjonalnych użytkowników – głównie do młodzieży.

Aż do roku 1989 „Bajtek" był de facto comiesięcznym dodatkiem do dziennika „Sztandar Młodych", a jego pierwsze numery drukowane były w postaci broszury na papierze gazetowym. Później zwiększono format i objętość, zastosowano druk kolorowy, a magazyn zaczęto wydawać na dużo lepszym papierze.

Będąc u szczytu popularności „Bajtek" rozchodził się w nakładzie około 200 tysięcy egzemplarzy. Zapewne mógłby nawet sprzedawać się jeszcze lepiej (zwroty były minimalne), ale nakład ograniczały przydziały papieru, będącego w PRL-u – jak wszystko – towarem deficytowym.

Do roku 1996, gdy pismo zakończyło żywot, ukazało się około 130 numerów „Bajtka". Można by co prawda dyskutować na temat poziomu zamieszczonych w nim artykułów, ale trudno przecenić rolę edukacyjną, jaką pełniło to pismo.