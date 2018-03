Słuchawki Fostex T60RP tym razem skierowane zostały nie tylko na rynek PRO, ale również Hi-Fi. Stąd też zapewne niebanalne, aczkolwiek stylowe wykończenie. Fostex T60RP posiadają drewniane obudowy z afrykańskiego mahoniu oraz wygodne wkładki nauszne o niskim współczynniku odpychania. Pałąk wykonano z miękkiej skóry. W słuchawkach znajdziemy również opcjonalne zbalansowane złącze słuchawkowe, zapewniające jeszcze bardziej efektowną i wyraźną reprodukcję dźwięku.

Producent postawił na wysoki komfort użytkowania oraz maksimum, jeśli chodzi o dźwięk. Przetworniki oferują naturalną przejrzystość oraz są w stanie przyjąć moc rzędu nawet 3W, przez co zapewniają szeroki zakres dynamiki w całym paśmie. Słuchawki wyposażono w zwężane nauszniki, aby stworzyć bardziej wysunięty obraz i scenę dźwiękową.

Konstrukcja Fostex T60RP będzie znana tym, którzy doświadczyli wcześniejszych modeli serii RP, składających się z wyściełanej sprężynowej poprzeczki ze stali, z solidnymi podwójnymi prowadnicami słupkowymi przymocowanymi do czopów w środku obudów nauszników. Fostex T60RP to słuchawki, które są dobrze skonstruowane i dostosowane do rygorów nadużywania w warunkach studyjnych zapewniając jednocześnie wygodę podczas długich godzin pracy. Drewniane obudowy nadają im atrakcyjny wygląd w stylu vintage.

Cenę sugerowaną słuchawek Fostex T60RP ustalono na 1399 PLN brutto.