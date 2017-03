Słuchawki Fostex TH7 oraz Fostex TE04

Fostex TH7 jest zmodyfikowanym następcą modelu TH7-B oraz TH7-W. To zupełnie nowa jakość w zamkniętych słuchawkach. Pełne brzmienie, wygoda, wytrzymałość oraz co najważniejsze łatwość uzyskania dźwięku wysokiej klasy już nawet z telefonu lub laptopa. Bogata oferta kolorystyczna powinna zadowolić również płeć piękną.

Słuchawki Fostex TH7, można kupić w wybranych sklepach w Polsce. Cena modelu w Polsce to 399zł brutto.

Model TE04 to zaawansowane słuchawki dokanałowe o konstrukcji IEM. Charakteryzują się harmonią i bogactwem niskich tonów, czystą średnicą oraz krystalicznym wybrzmiewaniem wysokich rejestrów. Specjalnie zaprojektowana anatomiczna obudowa i nowy przetwornik tworzą słuchawki z realistycznym dźwiękiem, nieosiągalnym do tej pory w tej klasie słuchawek. Odpinany kabel, który został dobrany spośród wielu możliwych - jest dobrej jakości i w połączeniu z wykorzystanym przetwornikiem daje świetne rezultaty. Słuchawki nadają się do sportu gdyż kabel jest solidny i wytrzymały, a co nie mniej istotne, nie posiada w ogóle efektu mikrofonowego.

Słuchawki Fostex TE04, można kupić w wybranych sklepach w Polsce. Cena modelu w Polsce to 349zł brutto.