Słuchawki JBL UA Sport Wireless Pivot

Dzięki bezpiecznej i wysoce wydajnej konstrukcji oraz technologii JBL Charged Sound aluminiowe słuchawki dokanałowe JBL UA Sport Wireless Pivot mogą motywować do zwiększonego wysiłku. Technologia UA Storm zapewnia klasę wodoodporności IPX7, dlatego śmiało można je zabrać nawet na najcięższy trening bez względu na pogodę. Dodatkowo funkcja Bionic Hearing to połączenie dwóch unikatowych funkcjonalności: technologii TalkThru, dzięki której szybko można wejść w interakcję z partnerem treningowym - muzyka jest ściszana, a mowa wzmacniana oraz technologii AmbientAware, która pozwala usłyszeć otoczenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dzięki wkładkom dousznym Sport Flex Fit UA Sport Wireless Pivot zapewnia pewność i wygodę noszenia przez cały trening. Akumulator pracujący do 9 godzin wystarczy na tydzień treningów, a stabilne połączenie Bluetooth umożliwi odbiór muzyki w dowolnym miejscu.

Ponadto producent zapewnia, że słuchawki wyposażono w mocny tekstylny przewód, który wytrzyma najbardziej wyczerpujący trening. Wkładki douszne Sport Flex Fit wyposażono w końcówki magnetyczne ułatwiające transport słuchawek, kiedy nie są używane oraz zauszniki zwiększają stabilność i wygodę noszenia.

Słuchawki wyposażone są w dźwięk JBL Charged z bogatymi basami, które uprzyjemniają trening. Do produktu dodawana jest 12-miesięczna subskrypcja premium usługi MapMyRun - śledzenie treningów, monitorowanie postępów i wiele więcej.

Sugerowana cena detaliczna: 639 zł.