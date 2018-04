Słuchawki Sennheiser GSP 600 dostępne w Polsce

Producent zapewnia, że zastosowany w słuchawkach system głośników Sennheisera z ulepszonymi aluminiowymi cewkami zapewnia wysoką jakość dźwięku z szerszym zakresem niskich częstotliwości, co potęguje wrażenia podczas grania czy oglądania filmów. Jednocześnie ciepły głęboki bas nie dominuje nad dobrze wyważonymi średnimi i bardzo szczegółowymi wysokimi częstotliwościami.

Dodatkowym atutem słuchawek jest zaawansowany mikrofon z profesjonalną technologią eliminacji szumów, która zapewnia krystalicznie czystą komunikację w grach. Sterowanie dźwiękiem w grze jest szybkie i intuicyjne: mikrofon można szybko wyciszyć, podnosząc ramię wysięgnika, a głośność jest regulowana za pomocą wygodnego pokrętła na słuchawce.

GSP 600 zostały wyposażone w nowe, głębokie, bardziej ergonomiczne gąbki nauszników z pianki pamięciowej, dzięki czemu doskonale przylegają do uszu, zapewniając lepszą izolację akustyczną i większy komfort noszenia. Zaprojektowane w taki sposób pady lepiej chronią użytkownika przed zewnętrznym hałasem i zapobiegają przedostawaniu się dźwięku na zewnątrz, zachowując intensywność niskich częstotliwości. Ponadto nauszniki zapobiegają przegrzewaniu się dzięki wyjątkowemu połączeniu komfortowych i stylowych materiałów: na bokach padów użyto wytrzymałej skóry ekologicznej, natomiast płaszczyzny przylegające do głowy zostały obszyte materiałem podobnym do zamszu, który nie przykleja się do uszu i pozostawia uczucie chłodu nawet podczas dłuższych rozgrywek.

Słuchawki zostały także wyposażone w zaawansowany system metalowych zawiasów, który zapewnia jeszcze większą swobodę ruchów i zwiększa wytrzymałość konstrukcji. Ten innowacyjny mechanizm pozwala także na idealne dopasowanie słuchawek do każdego kształtu głowy. Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkowników, Sennheiser wprowadził nowatorską funkcję regulacji nacisku pałąka, dzięki której GSP 600 idealnie leżą i nie uciskają.

Kompatybilność z wieloma platformami

GSP 600 są kompatybilne z wieloma platformami do gier: komputerami PC, Mac oraz konsolami z wejściem jack 3,5 mm. Dzięki obniżonej impedancji słuchawek można używać również do grania na urządzeniach mobilnych.

Słuchawki GSP 600 są dostępne na stronie w katalogowej cenie 1049 zł.