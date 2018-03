Słuchawki dokanałowe AKG N5005

AKG N5005 to słuchawki wykonane z najwyższej jakości czarnej lśniącej ceramiki. Dostarczają czystą i szczegółową reprodukcję dźwięku studyjnego bez zniekształceń i strat. Dzięki pionierskiemu połączeniu przetwornika dynamicznego i poczwórnego zbalansowanego przetwornika armaturowego w każdej słuchawce, AKG zapewnia doskonale wyważone brzmienie oraz jakość dźwięku studyjnego, która była zamysłem muzyków i inżynierów. Dodatkowo cztery wymienne filtry umożliwiają jedyną w swoim rodzaju możliwości dostrajania dźwięku i personalizację odsłuchu poprzez dodanie basu, brzmienia średniotonowego, wysoko-średniotonowego lub wysokich tonów. AKG N5005 to słuchawki Hi-Res wyposażone w pięć przetworników o hybrydowej konstrukcji co oznacza dokładną reprodukcję średnich tonów, krystalicznie czyste wysokie tony i ciepły bas.

Dzięki odłączanemu przewodowi, z tradycyjnych słuchawek przewodowych, słuchawki AKG N5005 mogą zmienić się w słuchawki Bluetooth 4.1 zapewniające do 8 godzin pracy. Trójprzyciskowy uniwersalny pilot z mikrofonem pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych. Słuchawki wykonane są z najlepszych materiałów i wyposażone w silikonowe wkładki w czterech rozmiarach oraz wkładki typu spinfit w trzech rozmiarach (S, M, L). W zestawie znajduje się również futerał do łatwego i bezpiecznego transportu słuchawek.

Słuchawki wkrótce pojawią się w Polsce.