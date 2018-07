Słuchawki sportowe JBL Endurance SPRINT

Producent zapewnia, że słuchawki JBL Endurance SPRINT to przede wszystkim wygoda. Dzięki technologii TwistLock, urządzenie nie uwiera i nie wypada z ucha podczas ćwiczeń. Dodatkowym atutem jest bezprzewodowość i wodoodporność na poziomie IPX7. Co więcej, wystarczy 10 minut ładowania, by akumulator mógł pracować przez godzinę.

Przyciski dotykowe ułatwiają zarzadzanie muzyką, natomiast rozwiązanie MagHook pozwala wygodnie przymocować je do ręki. MagHook to bezpieczna konstrukcja haczyka usznego, który zapewnia maksymalną stabilność podczas treningu. Haczyk magnetyczny umożliwia również wygodne przechowywanie nieużywanych słuchawek. Można założyć go na koszulę lub wokół uchwytu torby.

Słuchawki dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: czarno-szarej, czarno-czerwonej, czarno-limonkowej.

Specyfikacja techniczna

Przetworniki dynamiczne o średnicy 10 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Sugerowana cena detaliczna: 219 zł