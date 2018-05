Słuchawki sportowe JBL Reflect Contour 2

JBL Reflect Contour 2 charakteryzują się lekką i odporną na pot konstrukcją z aluminiowymi obudowami oraz zausznymi pałąkami, które sprawiają, że słuchawki szybko są gotowe do użytku. W zestawie znajdują się trzy rozmiary nakładek Freebit, które doskonale dopasowują się do ucha użytkownika. Ponadto trzyprzyciskowy pilot z mikrofonem pozwala na pełną kontrolę nad muzyką i połączeniami telefonicznymi. Użytkownik może też wygodnie uzyskać dostęp do asystenta głosowego jednym dotknięciem przycisku. Wbudowany akumulator pozwala słuchać ulubionej muzyki nawet przez 10 godzin. Natomiast odblaskowy przewód sprawia, że użytkownik jest lepiej widoczny podczas nocnych treningów.

Wbudowany akumulator wystarcza nawet na 10 godzin pracy i wyposażony jest w funkcję szybkiego ładowania - 15 minut ładowania wystarcza na godzinę odsłuchu. Dzięki temu słuchawki towarzyszyć mogą użytkownikowi od porannego treningu przez cały dzień pracy.

JBL Reflect Contour 2 bardzo dobrze dopasowują się do ucha dzięki technologii Dual Lock - połączenie nakładek FreebitTM i zausznych pałąków zapewnia stabilność oraz komfort użytkowania, nawet podczas najbardziej intensywnych treningów. Dodatkowo elastyczne silikonowe końcówki oraz opatentowane nakładki FreebitTM występują w trzech rozmiarach, co pozwala dokładnie dopasować słuchawki do ucha i uzyskać najlepsze możliwe brzmienie.

Sugerowana cena detaliczna brutto: 429 zł