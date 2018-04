Słuchawki sportowe JBL Reflect Mini 2

Słuchawki JBL Reflect Mini 2 to bezprzewodowe słuchawki, które łączą zamiłowanie do sportu z aktywnym trybem życia. Dzięki ergonomicznym, silikonowym opatentowanym nakładkom Freebit dopasowują się do uszu każdego kształtu i wielkości. Nakładki Freebit dostępne są w trzech rozmiarach. Ich odporna na pot, lekka aluminiowa konstrukcja wygląda stylowo i bezpretensjonalnie, a pilot wyposażony w 3 przyciski oraz mikrofon sprawia, że muzyka i połączenia telefoniczne są zawsze na wyciągnięcie ręki. Można wygodnie zarządzać połączeniami i uzyskać dostęp do asystenta głosowego jednym dotknięciem przycisku. Odblaskowy przewód słuchawek zapewnia lepszą widoczność podczas nocnych treningów, a wbudowany akumulator pozwala nawet na 10 godzin pracy.

Wysokiej jakości brzmienie JBL to efekt i doświadczenie ponad 70. lat pracy inżynierów dźwięku. Dodatkowo bezprzewodowe strumieniowanie dźwięku Bluetooth towarzyszy użytkownikowi nawet przez 10 godzin, od porannego treningu przez cały dzień pracy. Akumulator można natomiast szybko doładować - 15 minut ładowania starcza na godzinę odsłuchu.

Lekka i wytrzymała aluminiowa konstrukcja gwarantuje długotrwały komfort użytkowania zarówno podczas treningu, jak i codziennych zajęć. Ergonomiczne, elastyczne, silikonowe nakładki FreebitTM występują w trzech rozmiarach, co pozwala perfekcyjnie dopasować słuchawki do ucha i uzyskać najlepsze brzmienie.

JBL Reflect Mini 2 są ponadto odporne na pot, więc nie straszne im nawet najintensywniejsze ćwiczenia. Posiadają klasę wodoodporności IPX5.

Sugerowana cena detaliczna brutto: 429 zł.