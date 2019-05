Słuchawki wokółuszne JBL Live 650 BT NC

JBL Live 650 BT NC wyposażone są w potężne przetworniki o średnicy 40 mm, które zapewniają wysokiej jakości brzmienie JBL podkreślone wzmocnionym basem. Dodatkowo łatwy dostęp do Asystenta Google, aktywowany dotknięciem muszli słuchawki, pozwala odtwarzać ulubione playlisty, wysyłać wiadomości do znajomych, sprawdzać pogodę i robić o wiele więcej, a wszystko to bez potrzeby patrzenia na telefon. Słuchawki charakteryzują się lekkim, stylowym i wygodnym designem, a także umożliwiają streamowanie muzyki nawet do 30 godzin (20 godzin przy włączonym ANC). Posiadają funkcję połączenia wielopunktowego Multi-Point Connection oraz wygodny odłączany przewód wyposażony w pilota i mikrofon, który pozwala słuchać muzyki w trybie pasywnym, kiedy akumulator się rozładuje.

Dzięki Asystentowi Google ulubione playlisty, wysyłanie wiadomości do znajomych, sprawdzanie pogody i wiele więcej, wszystko to jest na wyciągnięcie ręki za jednym dotknięciem muszli słuchawki. Dostępna jest również zupełnie nowa aplikacja JBL, dzięki której w prosty sposób wybrać można spersonalizować brzmienie słuchawek.

Aktywna redukcja szumów (ANC) pomaga wyeliminować to, co przeszkadza nam w odbiorze ulubionej muzyki. Równocześnie można bezproblemowo zarządzać połączeniami za pomocą przycisków na muszli słuchawki. Jeśli akumulator się rozładuje, w zestawie znajduje się przewód do słuchania w trybie pasywnym.

Wygodny pałąk pokryty jest tkaniną dopasowującą się do kształtu głowy, a nausznice wyposażono w miękkie poduszki. Dzięki temu JBL Live 650 BT NC są niesamowicie wygodne. Akumulator zapewnia do 30 godzin pracy bez funkcji aktywnej redukcji szumów lub do 20 godzin, gdy włączona jest aktywna redukcja szumów. Szybkie, 15-minutowe ładowanie, pozwala korzystać ze słuchawek przez kolejne 2 godziny.

Sugerowana cena detaliczna: 849 zł.