Słuchawki z programowym equalizerem

W ramach współpracy

Firma Destructive Creations przygotowała we współpracy z Boya bezprzewodowe słuchawki K-Buds. Do urządzenia można pobrać graficzny equalizer PC, który pozwoli samodzielnie dostosować jakość dźwięku. Sprzęt komunikuje się z komputerem bezprzewodowo za pomocą interfejsu Bluetooth 5.0. Zasięg połączenia wynosi około 10 metrów.

Słuchawki z doładowaniem

W zestawie ze słuchawkami dostajemy też etui ładujące z baterią o pojemności 400 mAh. Słuchawki zapewniają na jednym ładowaniu 6 godzin słuchania muzyki (przy głośności 70%), a akumulator w etui gwarantuje dodatkowe 16 godzin działania (łącznie daje to zatem 22 godziny). Pudełeczko możemy podładować za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki USB-C. Masa urządzenia to 5 g, futerał waży natomiast 32 g.

Urządzenie wyceniono na ok. 250 zł, a w zestawie producent oferuje darmowe soundtracki z gier Hatred i Ancestors Legacy.

fot. Destructive Creations