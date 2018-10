Smart Box Android TV - inteligentny dekoder z Biedronki

Posiadacze starszych, ale wciąż dobrych telewizorów z pewnością wahają się, czy kupić nowy TV, czy szukać innych rozwiązań zwiększających jego możliwości. Rozwiązaniem pośrednim pozostaje Smart Box z Android TV. Przystawka podłączana do telewizora (bez funkcji Smart oraz dla tych z funkcją Smart) za pomocą gniazda HDMI rozszerza funkcjonalność urządzenia (także monitora lub rzutnika). Zapewnia dostęp do systemu Android TV 8.0, który pozwala korzystać z aplikacji i gier. Jakich? Do większości najważniejszych usług multimedialnych, w tym do VOD, telewizji internetowej oraz do YouTube'a, Showmaxa, czy Spotify, Ipla i Tidal.

Smart Box Android TV obsługuje rozdzielczość Full HD ze wsparciem HDR (potrzebujemy odpowiedni telewizor). Urządzenie ma też wbudowaną usługę Chromecast, przez co można strumieniowo przesyłać obrazy i filmy ze smartfona czy laptopa wprost na większy ekran swojego telewizora i nie tylko. A wszystko to jednocześnie z surfowaniem po sieci czy rozmawianiem, bez przerywania transmisji i straty energii na telefonie.

Funkcjonalność urządzenia zwiększa gniazdo Ethernet (RJ45) do bezpośredniego podłączenia internetu, gwarantujące większą stabilność i szybkość transmisji danych niż w przypadku korzystania jedynie ze łącza po Wi-Fi. A jeżeli o Wi-Fi mowa, to Hykker Smart Box Android TV obsługuje standardy 802.11 b/g/n. Przystawka oferuje także 2xUSB 2.0, pomocne w razie jednoczesnego korzystania z przenośnej pamięci i np. klawiatury, a także Bluetooth 4.0 umożliwiający podłączenie padów. Na pokładzie znajdziemy (tylko) 8 GB pamięci wewnętrznej na inne pliki multimedialne. Sercem urządzenia jest procesor ARM typu Cortex-A53 o taktowaniu 1,2 GHz, współpracujący z procesorem graficznym Mali-450, wspierany przez 1 GB pamięci RAM.

Hykker Smart Box Android TV w cenie 179 zł dostępny będzie we wszystkich sklepach sieci Biedronka od czwartku 25 października do 5 listopada br. lub do wyczerpania zapasów.