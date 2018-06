Smartfon Cat S61 dostępny w przedsprzedaży

Zintegrowana kamera termowizyjna

Niezależnie od tego, czy jest używany jako narzędzie do monitorowania, diagnozowania lub poprawy wydajności, Cat S61 zapewnia natychmiastowy dostęp do obrazowania termowizyjnego. Pozwala zbadać sytuację w celu uzyskania innej perspektywy oraz zlokalizować źródła ciepła do temperatury 400ºC, nawet w całkowitej ciemności. Cat S61 zapewnia jeszcze więcej szczegółów pomocnych w zlokalizowaniu i zdiagnozowaniu zawilgocenia, przeciągu, przecieku, zwarcia lub blokady. Pozwala zaoszczędzić czas, dzielić się informacjami ze współpracownikami lub klientami oraz natychmiast oceniać wyniki. Urządzenie diagnozuje problem i przedstawia widoczny dowód wizualny w celu natychmiastowej oceny pracy na budowie, a wszystko to za pomocą aplikacji FLIR.

Laserowa taśma miernicza

Doskonała do oszacowania potrzebnych materiałów. Pozwala zaoszczędzić czas, wykonując wiele zadań dzięki jednemu zdjęciu zapisanemu w telefonie. Mierzenie długości i wysokości, obliczenie powierzchni, a następnie bezpieczne udokumentowanie szczegółów wraz z zapisem rozkładu powierzchni jest możliwe na jednym ekranie. Materiały potrzebne do malowania posadzki, układania płytek lub innych dowolnych zadań można szybko oszacować za pomocą aplikacji Measure. Nagranie rozkładu powierzchni może również pomóc w wyobrażeniu sobie, jak dany element będzie na tej powierzchni wyglądać zanim jeszcze zaczną się prace.

Wewnętrzny czujnik jakości powietrza

Będąc zdolnym do pomiaru lotnych związków organicznych (LZO), wewnętrzny czujnik jakości powietrza Cat S61 monitoruje pomieszczenie, w którym się znajduje. Aplikacja Air skłania do otwarcia okna lub zaczerpnięcia świeżego powietrza w razie wykrycia niezdrowego poziomu LZO. Do powszechnych źródeł LZO należą farby, rozpuszczalniki, dywany, meble, środki czyszczące, a nawet ludzie. Może być również wykorzystany do odczytów temperatury i zawilgocenia, co przyda się na przykład w pomieszczeniach bez wentylatora wyciągowego, gdzie samo otwarcie okna nie wystarcza, żeby w całości pozbyć się zawilgocenia, czy też w ocenie, po jakim czasie świeżo otynkowana ściana będzie sucha i gotowa do malowania.

Cat S61 jest już dostępny w przedsprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej producenta w wysokości 3899 PLN.