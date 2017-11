Smartfon Doogee z elastycznym ekranem?

Evan Blass opublikował na Twitterze zdjęcia elastycznego ekranu chińskiej marki Doogee, który ma trafić do nowego smartfona. Wspomniany wyświetlacz ma proporcje 18:9 i ewidentnie jest to jednostka elastyczna. Jak informuje autor przecieku, ma on być jednak użyty w wygiętym smartfonie, który sam w sobie nie będzie elastyczny. Nic nie jest jednak jeszcze przesądzone, bowiem są to dopiero pierwsze przecieki na jego temat.

Evan Blass zdobył także kilka informacji na temat specyfikacji wspomnianego modelu. Według jego źródła, sprzęt będzie mógł pochwalić się 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci na pliki.

To na razie wszystko co wiemy o tym smartfonie, ale sprzęt zapowiada się na tyle ciekawie, że można spodziewać się kolejnych przecieków na jego temat.

Foto : /Twitter (@evleaks)