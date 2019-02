Smartfon Energizer z baterią 18 000 mAh

Energizer to marka, która w przeszłości tworzyła już smartfony mogące pochwalić się dużym, wbudowanym akumulatorem - tym razem jednak producent postanowił przejść samego siebie i wsadził do modelu Power Max P18K Pop ogniwo o pojemności aż 18 000 mAh.

Sam smartfon z racji wielkości baterii jest gruby - urządzenie posiada 18 milimetrów grubości. To prawie tyle, ile posiadają trzy ułożone na sobie iPhone'y.

Producent obiecuje, że jeśli zdecydujemy się kupić ten sprzęt, to będziemy mogli liczyć na naprawdę długi czas działania - wspomniane ogniwo ma zapewnić do 48 godzin ciągłego odtwarzania wideo lub nawet do tygodnia pracy na jednym ładowaniu. W przypadku sporadycznego korzystania (nieustanne czuwanie) - zapewne nawet kilkunastu dniach. Energizer nie zapomniał o wsparciu dla szybkiego ładowania - korzystając z tego rozwiązania energia zostanie uzupełniona w przeciągu "zaledwie" ośmiu godzin.

Energizer Power Max P18K Pop napędzany jest procesorem firmy MediaTek w połączeniu z 6 GB pamięci RAM, 128 GB miejsca na dane oraz Androidem Pie po wyjęciu z pudełka. Tylna obudowa zawiera system potrójnego aparatu fotograficznego, a z przodu użytkownicy mogą liczyć na slider, który wysunie przednie oczko ponad obudowę. Użytkownicy będą mogli skorzystać także z innej funkcji. Energizer pozwala na zamienienie swojego smartfona w powerbanka w celu naładowania innych urządzeń - to bardzo sprytny pomysł, szczególnie z racji ogromnej baterii.

Na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za model Energizer Power Max P18K Pop. Wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć w nadchodzących miesiącach.