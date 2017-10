Smartfon HTC z serii Android One

Android One to seria niedrogich, ale dobrze wyposażonych urządzeń, które pracują pod kontrolą czystego systemu Android. Ich główną zaletą jest rozszerzone wsparcie ze strony Google. HTC dotychczas nie miało w ofercie modelu z tej rodziny, jednak według najnowszych przecieków już niedługo się to zmieni.

Poznaliśmy nawet specyfikację, jaką ma cechować się to urządzenie. Jego ekran ma mieć przekątną 5,2 cala i rozdzielczość 1080 x 1920 pikseli. Za wydajność będzie odpowiadał układ Qualcomm Snapdragon 630 wspierany przez 3 lub 4 GB pamięci RAM (w zależności od wersji). Na tylnym panelu znajdziemy 16-megapikselowy aparat z pojedynczym obiektywem. Wbudowany akumulator będzie mógł się pochwalić pojemnością 2600 mAh.

Na pokładzie będzie pracował oczywiście czysty Android w wersji 8.0 Oreo. Przewidywana cena modelu U11 Life to 399 dolarów. Smartfon zostanie zaprezentowany pod koniec tego roku.