Smartfon LG G7 fit oraz słuchawki Tone Platinum SE już w Polsce

Smartfon wyposażony jest w 6,1-calowy wyświetlacz FullVision Super Bright o rozdzielczości QHD+ (3120x1400px) i proporcjach 19,5:9. Jego jasność może dochodzić do 1000 cd/m2. LG twierdzi, że to jeden z najjaśniejszych ekranów na rynku.

LG G7 fit wyposażony został w tylny aparat o rozdzielczości 16Mpx ze światłem f/2.2 oraz przedni szerokokątny o rozdzielczości 8Mpx ze światłem f/1.9, gwarantującym wysokiej jakości selfie. Główny aparat wspierany jest przez sztuczną inteligencję oraz funkcje AI Cam, dzięki czemu smartfon automatycznie podpowiada użytkownikom jeden z 8 trybów fotografowania. Gdy wykonane zdjęcie nie spełnia oczekiwań, podczas edycji można ręcznie zastosować dodatkowe efekty. LG, G7 fit zamknięty został w wodoszczelnej obudowie (IP68) wykonanej z hartowanego szkła oraz przetestowany pod kątem wymagań militarnych. Spełnienie norm standardu MIL-STD 810G oznacza, że urządzenie jest odporne między innymi na działanie skrajnych temperatur, zalanie, promienie słoneczne czy przypadkowe upuszczenie.

Sercem LG G7 fit jest procesor Qualcomm Snapdragon 821, 4GB pamięci RAM i 32GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD do maksymalnie aż 2TB.

Smartfon wyposażony został w głośnik Boombox oraz 32-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy Hi-Fi Quad z efektem dźwięku przestrzennego DTS: X 3D, pozwalający na osiągnięcie wirtualnych 7.1-kanałowych głośników.

Od startu sprzedaży do 25 listopada LG G7 fit dostępny jest w specjalnej ofercie ze słuchawkami, roczną gwarancją na ekran i Mega Rabatem od New Balance w prezencie.

Słuchawki LG Tone Platinum SE z Asystentem Google

Obok G7 fit, LG wprowadza na polski rynek bezprzewodowe słuchawki LG Tone Platinum SE z Asystentem Google. Dzięki współpracy z firmą Harman Kardon słuchawki zostały perfekcyjnie dostrojone, gwarantując wysoką jakość dźwięku. Urządzenie wyposażono w Asystenta Google, do którego aktywacji wystarczy nacisnąć tylko jeden, dedykowany przycisk. Bateria słuchawek wystarcza na 13 godzin słuchania muzyki lub 12 godzin rozmów. Naładowanie jej do pełna zajmuje około dwóch godzin. W trybie czuwania urządzenie może być włączone do 14 dni. Dodatkową funkcją słuchawek jest możliwość sygnalizowania powiadomień przez delikatne wibracje oraz opcja chowania przewodów słuchawkowych do obudowy.

LG G7 fit oraz słuchawki LG Tone Platinum SE dostępne są w sprzedaży od 8 listopada w ofercie operatorów Play i Orange oraz w sklepach z elektroniką użytkową.

Kupując smartfon LG G7 fit do 25 listopada Klienci otrzymają w prezencie słuchawki LG Tone Platinum SE o wartości 849zł, roczną gwarancję na ekran o wartości 450zł oraz Mega Rabat od New Balance.

Ceny:

LG G7 fit: 1799 zł

LG Tone Platinum SE: 849 zł