Smartfon Motorola Moto G6

Nowe urządzenia z rodziny moto G6 mają być jeszcze bardziej inteligentne, a szczególny nacisk położono na jakość wyświetlacza, design i zasilanie. Za wydajność Moto G6 odpowiada procesor Snapdraogn 450 z układem graficznym Adreno 506. Wersja Plus jest napędzana Snapdragonem 630, a odmiana Play Snapdragonem 430. Smartfony mają 3-6 GB pamięci RAM i 16-64 GB pamięci magazynowej.

Moto G6 Plus



Nowa Moto G6 plus została wyposażona w wyświetlacz o przekątnej 5,9" i proporcjach obrazu 18:9. Smartfon przy użyciu specjalnego oprogramowania pozwala robić kreatywne zdjęcia, a technologia Dual Autofocus Pixel umożliwia szybkie ustawianie ostrości. Dzięki przysłonie f/1,7 i pikselom o wielkości 1,4 μm można też łatwiej fotografować przy słabym oświetleniu. Co więcej, system aparatów umożliwia także skanowanie tekstu oraz rozpoznawanie punktów orientacyjnych i obiektów.Tylna obudowa ze szkłem 3D ma wyróżniać smartfon na tle konkurencji.



Moto G6



Wyświetlacz 5,7" Full HD Max Vision ma prezentować atrakcyjne,żywe kolory, a do robienia zdjęć posłuży podwójny aparat główny składający się z jednostek: 5 MP i 12 MP. Bateria o pojemności 3000 mAh ma wystarczyć na cały dzień użytkowania.



Moto G6 Play



Bateria o pojemności 4000 mAh ma wystarczyć nawet na 36 godziny działania po jednym naładowaniu. Ekran to jednostka z technologią Max Vision o przekątnej 5,7" i proporcjach obrazu 18:9. Producent deklaruje, że 13-megapikselowym aparatem z autofocusem z detekcją fazy (PDAF) można szybko ustawić ostrość i robić świetnej jakości zdjęcia. Na przednim panelu znajdziemy 8-megapikselowy aparat do selfie.



Moto g6 plus będzie dostępna w Polsce w cenie sugerowanej 1299 zł, Moto g6 w cenie 999 zł, a Moto g6 play w 799 zł. Wszystkie trafią do sprzedaży w maju.