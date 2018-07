Smartfon Prestigio Grace B7

Urządzenie posiada metalowy korpus, bezramkową obudowę i zaokrąglone szkło zgodnie z najnowszymi trendami mody. Jak twierdzi producent, jest to propozycja przede wszystkim dla tych, którzy przywiązują dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa smartfona, zarówno jeśli chodzi o dane, jak i uszkodzenia mechaniczne. O to pierwsze dba skaner linii papilarnych i system rozpoznawania twarzy, zaś o drugie solidna, metalowa obudowa. Bardzo istotnym atutem Grace jest też ekran. Bezramkowa obudowa pozwoliła na zastosowanie w smartfonie o typowych wymiarach wyświetlacza o przekątnej aż 5,7 cala w rozdzielczości 720 na 1440 pikseli.

Kluczowe elementy hardware Grace to 4-rdzeniowy procesor o częstotliwości 1,3 GHz, 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci zewnętrznej, która może być rozszerzona przez zastosowanie karty microSD. Smartfon jest wyposażony w dwa aparaty - przedni o rozdzielczości 13 MP i tylny 5 MP. Funkcja błysku jest dostępna w obydwu dzięki czemu można nimi robić zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych. Złącze OTG pozwala na podłączenie sprzętów peryferyjnych takich jak klawiatura, myszka czy zewnętrzna pamięć dzięki czemu smartfon może pełnić funkcje prostego peceta.

Grace 7 ma baterię o pojemności aż 3000 mAh, co w połączeniu z inteligentnym systemem oszczędzania energii pozwala na długi czas pracy bez ładowania.

Sugerowana cena wynosi 549 zł.