Smartfon ROG Phone 3 dla graczy

Seria dla graczy

Zaprezentowany wczoraj (22 lipca) przez firmę Asus ROG Phone 3 to najbardziej wydajny ze wszystkich dotychczasowych modeli z tej serii. Producent podkreśla, że smartfon wykorzystuje najnowszą platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G z zaawansowaną łącznością mobilną w technologii 5G oraz możliwościami Qualcomm Snapdragon Elite Gaming.

Specyfikacja

144-hercowy ekran AMOLED o przekątnej 6,59 cala i czasie reakcji 1 ms odwzorowuje barwy przy wartości Delta-E na poziomie poniżej 1. Ma to gwarantować żywy obraz o wysokiej precyzji wyświetlania. Ponadto latencja wynosząca 25 ms w teorii pozwala na natychmiastowe rozpoznawanie poleceń dotykowych. 10-bitowy ekran obsługuje wyświetlanie treści w technologii HDR10+.

We wzornictwie telefonu ROG Phone 3 zachowano najważniejsze elementy o charakterze gamingowym z poprzednich modeli. Gniazdo ładowania umieszczone jest z boku, a pojemność baterii to 6000 mAh. Intuicyjny system AirTrigger 3 oprócz programowalnych ultradźwiękowych czujników dotykowych zawiera także czujnik ruchu, co ma dać graczom jeszcze więcej możliwości sterowania akcją rozgrywki.

Strix Edition

W linii produktów jest też nowy wariant ROG Phone 3 Strix Edition, który obejmuje te same skoncentrowane na gamingu funkcje co model ROG Phone 3. Ta wersja smartfona jest napędzana platformą mobilną Snapdragon 865 z 256 GB pamięci UFS 3.1 oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR5.

W sklepie Asus rusza przedsprzedaż na ten model wraz z promocją. Przy zakupie ROG Phone 3 Strix Edition klienci dodatkowo otrzymają słuchawki ROG Cetra o wartości 489 zł. Oferta będzie ważna do 14 sierpnia br. lub wyczerpania zapasów.

fot. YouTube