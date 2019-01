Smartfon do gier – jaki wybrać?

Granie na smartfonie - czy jest tak popularne?

W Polsce popularność gier mobilnych nie dorównuje jeszcze trendom globalnym, choć ich popularność rośnie z roku na rok. Na świecie wygląda to jednak nieco inaczej: gry produkowane na sprzęty przenośne cieszą się ogromną sympatią, największą zaś w Azji (szczególnie w Chinach). Smartfon stanowi tam pełnoprawne urządzenie gamingowe, które pozwala twórcom gier na zarabianie ogromnych pieniędzy.

Niemniej nie zmienia to faktu, że Europejczycy też coraz chętniej sięgają po gry tworzone na telefony i - podobnie jak gracze z Chin czy z USA - także i oni decydują się nie tylko na proste „zręcznościówki", lecz także na ambitne, wymagające tytuły. Gry na smartfony mają coraz lepszą oprawą graficzną, która do płynnego przetwarzania wymaga niemałej mocy obliczeniowej.

Czy dobry smartfon do gier jest potrzebny?

Zaawansowane rozwiązania graficzne w grach mobilnych - podobnie jak w przypadku komputerów osobistych - podwyższają wymagania sprzętowe telefonów. Takie nowości, jak chociażby gry Asphalt 9: Legends, Shadowgun Legends, Darkness Rises, Nimian Legends czy Lineage 2: Revolution z powodzeniem mogłyby być wydane na poprzedniej generacji konsol.

Co za tym idzie, te bardziej zaawansowane produkcje wymagają naprawdę wysokiej jakości sprzętu do płynnej i komfortowej rozgrywki. Jednak prawdziwy, gamingowy smartfon to urządzenie - na ogół - wyjątkowo drogie i kierowane zdecydowanie do wąskiej grupy odbiorców. Jego cena może nawet kilkukrotnie przekraczać cenę konsoli Playstation 4.

Urządzenia prawdziwie gamingowe

Poniżej prezentujemy najnowsze smartfony gamingowe, charakteryzujące się wysoką wydajnością oraz agresywnym designem. Oczywiście, to nie wszystkie dostępne modele dedykowane graczom, bo oprócz tych wymienionych warto również zainteresować się np. telefonami Xiaomi Pocophone czy Nubia Red Magic. W zestawianiu znalazły się telefony z najwyższego segmentu wydajnościowego.

1. Asus ROG Phone - prawdopodobnie najciekawszy smartfon gamingowy na rynku. Szklane wykończenie, ciemna stylistyka, najwydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 845 (podkręcony do częstotliwości 2,96 GHz), 8 GB RAM pamięci oraz 6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2160×1080 pikseli (z odświeżaniem na poziomie 90 Hz).

Ponadto w tym modelu otrzymujemy autorskie chłodzenie GameCool, dwa wejścia do ładowarki, możliwość podpięcia nakładki-pada, czy też przystosowanie do podłączenia drugiego ekranu. ROG Phone posiada także specjalne czujniki ultradźwiękowe, które mogą pełnić funkcje przycisków fizycznych. Telefon ten kosztuje niemal 4000 złotych.

2. Razer Phone 2 - urządzenie niemniej interesujące od poprzednika. Razer Phone 2 posiada bardzo podobne podzespoły do ROG Phone (Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB RAM pamięci), wyróżnia go jednak ciekawszy od telefonu firmy ASUS ekran o rozdzielczości 2560×1440 pikseli oraz o odświeżaniu z częstotliwością aż 120 Hz.

Smartfon ten może być wzbogacony np. o nakładkę z padem, przypominającym nieco kontrolery z konsoli Xbox. Razer Phone 2 gwarantuje też wysokiej jakości dźwięk, dzięki implementacji głośników stereo wykorzystujących technologię Dolby Atmos. Cena? Również ok. 4000 zł.

3. Xiaomi Black Shark 2 - Xiaomi także zadbało o intensywną stylistykę z podświetlanym tyłem telefonu. Black Shark 2 jest poza tym dość podobny do powyższych urządzeń (choć wydaje się nieco mniej innowacyjny). Tak samo jak i one, posiada procesor Snapdragon 845, choć najmocniejszy wariant telefonu może mieć aż 10 GB RAM pamięci.

Rozmiar ekranu wynosi w tym przypadku 5,99", natomiast wyświetlanie treści odbywa się w rozdzielczości Full HD+. Smartfon może być wzbogacony o nakładkę dodającą funkcję pada. Cena telefony wynosi ok. 3000 zł.

Nie tylko smartfony gamingowe do gier

Jak widać, telefony dedykowane graczom to sprzęty z najwyższej półki cenowej. Na szczęście można cieszyć się dobrą wydajnością decydując się na tańsze urządzenia i nie trzeba godzić się na znaczny spadek wydajności. We wspominany, bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 845 wyposażone zostały np. telefony Asus ZenFone, Xiaomi Mi 8, czy LG G7 ThinQ - każdy za ok. 2000 zł.

Za cenę smartfonów gamingowych możesz także kupić nieco bardziej uniwersalne, topowe telefony wybranych producentów. Warto tutaj zwrócić uwagę na takie urządzenia jak np. Samsung Galaxy S9+ czy Sony Xperia XZ3. Mogą one lepiej pasować do użytkownika, któremu zależy na dużej wydajności, a jednocześnie na bardziej stonowanym wzornictwie.

Smartfon do grania - czy warto go mieć?

Smartfon dla gracza może być dedykowanym urządzeniem o ciekawym, agresywnym designie. Telefony te są jednak drogie i przeznaczone nie dla wszystkich użytkowników. Sympatycy gier mobilnych mogą więc rozważyć zakup urządzenia tańszego i bardziej stonowanego, choć wcale nie dużo mniej wydajnego.

Należy dobrze się zastanowić, czy gry mobilne na pewno są warte aż tak dużych inwestycji? Ostatecznie gry konsolowe (lub komputerowe) w każdym calu przebijają swoich mobilnych odpowiedników i mają zdecydowanie więcej do zaoferowania. A za cenę smartfona gamingowego można kupić nawet trzy konsole Playstation 4. Może to bardziej rozsądny kierunek?