Smartfon myPhone C-Smart IV w Biedronce

C-Smart IV, jak inne smartfony ze znanej serii C-Smart, sprawdzi się u osób, którym zależy na głównych funkcjach: telefonowaniu, wysyłaniu sms-ów, korzystaniu z aplikacji i przeglądaniu stron internetowych.



Telefon ma 4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FWVGA (854x480 pikseli), posiada 4-rdzeniowy procesor oraz 1 GB pamięci RAM. Pracuje on pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7.0 Nougat. myPhone C-Smart IV ma aparat 2 Mpx oraz kamerkę VGA na przodzie do robienia selfie. Smartfon jest wyposażony w 8 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć o dodatkowe 32 GB dzięki karcie microSD.

C-Smart IV zasila akumulator Li-ion 1350 mAh, który przy standardowym użytkowaniu zapewni do 2 dni działania telefonu na jednym ładowaniu.

Smartfon C-Smart IV przeszedł pozytywną weryfikację jakości i użyteczności niezależnej instytucji badawczej DEKRA uzyskując certyfikat.



Smartfon dostępny jest w kolorach czarnym oraz niebieskim w cenie 199 zł, we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 6 do 19 listopada lub do wyczerpania zapasów.