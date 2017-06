Smartfon od Amazonu?

Ma to być niedrogi telefon z niższej półki, nie oferujący żadnych unikalnych rozwiązań. Urządzenie ma pracować na chipsecie Qualcomm Snapdragon 435, a jego wyświetlacz będzie miał przekątną około 5,5 cala. Pamięć RAM będzie miała pojemność 2 GB, a pamięć magazynowa 16 GB. Pojedynczy aparat będzie miał 13-megapikselową matrycę.

Urządzenie najpewniej będzie działało pod kontrolą systemu Fire OS, który bazuje na Androidzie, w tym wypadku w wersji Nougat 7.1. Według plotek, sprzęt ma kosztować 93 dolary, czyli w przeliczeniu około 350 złotych.

To już drugie podejście firmy do rynku mobilnego. Pierwszym był model Fire Phone, który zadebiutował w 2014 roku. Było to ciekawe urządzenie, jednak mało popularne, przez co postanowiono nie kontynuować tej serii produktów.