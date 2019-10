Smartfon z dobrym aparatem – czyli jakim?

Aparaty fotograficzne w telefonach to już w zasadzie standard. Jeśli jednak zależy nam na wysokiej jakości zdjęć (wykonywanych np. podczas ferii czy wakacji), to warto kupić telefon z dobrym aparatem. Na jakie elementy trzeba zwracać szczególną uwagę przy wyborze takiego właśnie smartfona? Przede wszystkim na obiektyw, matrycę oraz systemy wspomagające robienie zdjęć.

Odpowiedni obiektyw

Podstawowym zadaniem obiektywu w aparacie jest wyłapywanie światła. Najlepiej zatem, aby poziom jasności obiektywu był jak największy. Warto jednak pamiętać, że większa jasność sama w sobie nie sprawi, że zdjęcia będą ładniejsze. Pozwoli natomiast zachować ich wysoką jakość, nawet przy słabym świetle, co na pewno jest kluczowe w przypadku dobrego aparatu w telefonie.

Ilość światła, którą wpuszcza obiektyw, jest określana przez tzw. aperturę, czyli średnicę otworu kierującego światło do soczewki. Wartość tę przedstawia się (przykładowo) jako f/4, f/2.8, f/2. Im mniejsza wartość apertury, tym lepiej. Dlatego też apertura f/2 pozwoli robić lepsze zdjęcia w słabym oświetleniu niż apertura f/4. Parametr ten w przypadku telefonów z dobrym aparatem powinien zatem wynosić od f/2 do f/2.4. Jednak wartość apertur w najlepszych obecnie aparatach w smartfonach „schodzi" nawet do f/1.8 i f/1.4.

Matryca – kluczowy element

Na początek warto trzeba zwrócić uwagę na jeden z większych mitów związanych z matrycami. Otóż liczba megapikseli (Mpx) nie jest najważniejszym czynnikiem, jeśli chodzi o dobre aparaty w telefonie. Istotny w tym przypadku jest tak naprawdę fizyczny rozmiar sensora. W przypadku smartfonów jest on oczywiście bardzo mały, dlatego rozmiar matrycy podaje się w ułamkach.

Przykładowo iPhone 10 posiada matrycę o przekątnej 1/3.4 cala, podczas gdy w innych telefonach wynosi ona 1/1.5 cala. Zatem wybierając aparat w telefonie, zwracajmy uwagę na stosunek wielkości matrycy do liczby megapikseli. Najlepiej, gdy matryca jest jak największa a liczba megapikseli jak najmniejsza (oczywiście w odpowiednich granicach) – właśnie taki stosunek obu tych parametrów zagwarantuje zdjęcia bardzo wysokiej jakości.

Jaka zatem powinna być liczba megapikseli w smartfonach z dobrym aparatem? Obecnie doszliśmy niejako do pewnej granicy tego, co jest potrzebne większości użytkownikom. Różnica między 12 a 8 Mpx (które były standardem parę lat temu) jest praktycznie niezauważalna. W tej chwili telefon z dobrym aparatem powinien być wyposażony w matrycę o rozdzielczości wynoszącej właśnie 12 lub 16 Mpix. W niektórych modelach można jednak znaleźć obiektywy o rozdzielczości nawet 24 Mpix.

System wspomagający wykonywanie zdjęć

OIS (optical image stabilization) to skrót używany do określenia optycznej stabilizacji obrazu. Technologia ta wpływa na jakość zdjęć robionych w nocy dzięki możliwym dłuższym okresom naświetlania bez poruszania obrazu. Redukuje ona także efekt drżenia rąk, co zapobiega rozmazaniu i nieostrości zdjęć. Szukając najlepszego telefonu do zdjęć, zwracajmy więc uwagę, czy dany model jest wyposażony w OIS. W niektórych smartfonach spotyka się także cyfrową stabilizację obrazu, jednak daje ona znacznie gorsze efekty niż optyczna.

Oto najważniejsze czynniki, na które trzeba zwracać uwagę podczas szukania telefonu z dobrym aparatem. Aby znaleźć smartfon o jak najlepszych parametrach, warto przeszukać bogatą ofertę Allegro i wybrać idealny dla siebie smartfon do fotografowania.



fot. Pexels/Pixabay