Smartfon z najcieńszymi ramkami na świecie

W styczniu ma zadebiutować kolejny reprezentant serii Aquos, który będzie miał rekordowo cienkie ramki, a w efekcie jego ekran będzie zajmował ponad 90 procent powierzchni przedniej ściany.



Czy taki wyścig ma w ogóle sens? Trzeba pamiętać, że "ideał", jakim jest smartfon posiadający ekran na całej przedniej ścianie mógłby być bardzo problematyczny w użytkowaniu, ponieważ ciężko byłoby go objąć dłonią w taki sposób, aby nie dotknąć przypadkowo wyświetlacza.



Warto przypomnieć, że Sharp jest jednym z pierwszych producentów, którzy postawili na cienkie ramki. Co istotne, według wstępnych zapowiedzi, firma ma powrócić ze swoimi smartfonami na rynek europejski i to już niedługo, bo na początku 2018 roku.