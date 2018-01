Smartfon z największą baterią na rynku

Doogee BL12000 to urządzenie o nowoczesnych kształtach i atrybutach. Model posiada 6-calowy ekran o proporcjach 18:9 i cienkich ramkach bocznych, a obudowa wykonana jest z połączenia szkła i tworzywa sztucznego. Za wydajność odpowiada układ MediaTek MT6750T, który wspierają 4 GB pamięci RAM, a na tylnym panelu ulokowano dwa aparaty i czytnik linii papilarnych.

Prawdziwym hitem jest jednak pojemność akumulatora, która wynosi aż 12000 mAh. To mniej więcej tyle co duży powerbank, przy pomocy którego naładujemy do pełna kilka "zwykłych" smartfonów. Producent zapewnia, że taka bateria pozwoli na 25 godzin odtwarzania wideo i trzy miesiące czuwania. Ładowanie ogniwa do pełna ma trwać około 4 godziny.

Za Doogee BL12000 w oficjalnym sklepie producenta trzeba zapłacić niecałe 210 dolarów, czyli w przeliczeniu około 710 złotych.