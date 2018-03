Smartfon z największą baterią na świecie

To ponad pięć razy więcej niż akumulator Galaxy S8 i mniej więcej tyle, ile mają duże powerbanki. Można zatem liczyć, że urządzenie wytrzyma na jednym ładowaniu co najmniej kilka dni.

Osoby chcące cieszyć się takim czasem pracy będą jednak musiały pogodzić się z pokaźnymi gabarytami smartfonu. Jego waga to 340 gramów, a grubość to około 15 milimetrów. Poza wielką baterią, model Power Max P16K Pro posiada 6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD i proporcjach 18:9. Do robienia zdjęć służy podwójny aparat składający się z jednostek: 16 i 13 Mpix.

Za wydajność jest odpowiedzialny układ MediaTek Helio P23, a na pokładzie pracuje Android 8.0. Na razie nie znamy daty premiery ani ceny tego smartfonu.