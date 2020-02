Smartfonem w księżyc, by posłuchać Pearl Jam

Zanim utwór Superblood Wolfmoon trafił do sieci na platformy streamingowe, dla fanów zespołu przygotowano specjalną opcję odsłuchania. Każdy zainteresowany mógł przed oficjalną premierą singla posłuchać, jak brzmi, korzystając ze specjalnej strony uruchamianej na smartfonie. Choć utwór jest już dostępny m.in. na Spotify, nadal możemy skosztować przygotowanej przez zespół niespodzianki.

Po wejściu na stronę moon.pearljam.com zostajemy wrzuceni do rozszerzonej rzeczywistości. Następnie po skierowaniu smartfona w stronę księżyca (lub ręcznym zaznaczeniu go na ekranie) uruchamia się opracowana specjalnie dla słuchaczy animacja. Obrazy przedstawiają ziemskiego satelitę, a akompaniamentem do wizji jest fonia – nowy singiel Pearl Jam. Za realizację tego pomysłu odpowiedzialna jest firma Powster. Za pomocą strony można było też zamówić w przedsprzedaży album Gigaton, który ukaże się 27 marca br.

fot. YouTube