OnePlus 7 i 7 Pro to dwa najnowsze, flagowe sprzęty chińskiego producenta. Jeśli plotki się potwierdzą, to oba modele zostaną zaprezentowane już 14 maja 2019 roku podczas specjalnej konferencji w Chinach. Co ciekawe, sprzedaż smartfonów ma rozpocząć się równo w momencie ich premiery.

W kontekście specyfikacji obu urządzeń można spodziewać się procesora Qualcomm Snapdragon 855 oraz co najmniej 8 gigabajtów pamięci operacyjnej RAM.