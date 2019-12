Smartfony przejmują kontrolę nad ruchem w internecie

Na całym świecie widoczna jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o wykorzystanie urządzeń mobilnych do generowania ruchu w sieci. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Comscore użytkownicy smartfonów odpowiadają za aż 70% ruchu internetowego.

Raport z badań pokazuje, że 63% ruchu w sieci generowanego za pomocą smartfonów wiąże się z korzystaniem z aplikacji (np. WhatsApp, Facebook, Gmail), natomiast tylko 7% to przeglądanie stron WWW z poziomu telefonu komórkowego. Trendy pokazują, że surfowanie po sieci i wertowanie kolejnych zakładek stron internetowych przy użyciu smartfona to już „oldschool" – coraz większą rolę w aktywności cyfrowej zaczynają odgrywać aplikacje.

Przez ostatnie dwa lata nastąpił też znaczny spadek wykorzystania komputerów do przeglądania sieci – z 35% do 23%. Według prognoz trend ten będzie się nasilał. Smartfony są już łatwo dostępne, również cenowo, a do tego tak dobrze wyposażone, że prawdopodobnie za jakiś czas będziemy się posługiwać wyłącznie urządzeniami mobilnymi.

fot. Comscore