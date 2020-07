Smartfony stworzone dla hakerów

Apple wypożycza smartfony podatne na włamania.

W ubiegłym roku podczas konferencji Black Hat przedstawiciele firmy Apple zapowiedzieli, że przygotują specjalne modele aparatów iPhone, przeznaczone dla osób i firm zajmujących się wykrywaniem luk w zabezpieczeniach. Obecnie koncern poinformował o oficjalnym starcie programu Security Research Device (SRD).

Stopniowe otwarcie

Szefowie Apple'a od lat utrzymują, że ich smartfony są bezpieczniejsze niż urządzenia konkurencji. Jest to wynik m.in. ograniczonego dostępu do oprogramowania zarządzającego działaniem aparatów. Wraz z programem SRD firma zmienia taktykę.

Telefony wypożyczane zaufanym badaczom będą działały pod kontrolą niestandardowej wersji systemu iOS. Pozwoli to skorzystać z funkcji, których nie mają zwykłe iPhone'y, takich jak dostęp do powłoki roota i prawo do uruchamiania niestandardowych programów. Dostarczane będą też narzędzia do debugowania, które pozwolą zbadać działanie kodu uruchamianego na aparacie. Testerzy uzyskają ponadto wgląd w rozszerzoną dokumentację sprzętu.

Spreparowane iPhone'y nie mogą być używane w celach prywatnych, muszą też stale znajdować się w pomieszczeniach uczestników programu badawczego. Sprzęt pozostaje własnością Apple'a. Okres wypożyczenia wynosi 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejny rok).

Tylko dla ludzi (i firm) sukcesu

W programie SRD uczestniczyć mogą tylko te osoby i zespoły, które przedstawią udokumentowaną historię sukcesów w znajdowaniu luk bezpieczeństwa w sprzęcie i oprogramowaniu Apple'a bądź „innych nowoczesnych platformach albo systemach operacyjnych". Nie mogą dołączyć do niego firmy z krajów objętych embargiem technologicznym przez Stany Zjednoczone. Zabroniony jest też udział pracowników Apple'a.

Każdy odkrywca luki w zabezpieczeniach będzie musiał poinformowaniu o niej firmę. Nie może ujawnić wykrycia błędu aż do momentu opublikowania przez koncern oświadczenia o usunięciu usterki.

Apple wciąż prowadzi również program nagród za wykrycie błędów zabezpieczeń. Hakerzy znajdujący luki w sprzęcie produkowanym przez koncern i przekazujący mu informacje na ich temat mogą liczyć na milion dolarów.

fot. Apple