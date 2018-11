Smartwatch Chrono 4 marki Hykker w Biedronce

Hykker Chrono 4 to najnowsza generacja multifunkcyjnego zegarka na rękę z rodziny Chrono. Posiada dotykowy wyświetlacz LCD o rozmiarze 1,22" i służy nie tylko do monitorowania aktywności fizycznej (liczenie kroków, spalonych kalorii i przebytego dystansu), lecz także do wyświetlania najważniejszych powiadomień na nadgarstku.

Smartwatch pozwala na przeprowadzanie rozmów po sparowaniu z telefonem z Androidem (transmisja 2G) oraz na samo wysyłanie SMS-ów. Wszystko dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth oraz slotowi na kartę microSIM. Zegarek jest wyposażony również w aparat fotograficzny VGA, który pozwala rejestrować aktywność i warte zapamiętania chwile. Pamięć zegarka można zwiększyć za pomocą karty microSD do 32 GB (do nabycia osobno), dzięki temu, że posiada on czytnik kart.

Zegarek ma akumulator o pojemności 280 mAh (czas działania w stanie czuwania wynosi do 72h - tak twierdzi producent).

Wraz z urządzeniem dostępna jest specjalna aplikacja, którą można pobrać po zeskanowaniu QR-kodu z opakowania.

Chrono 4 oferuje użytkownikowi inne dodatkowe opcje m.in.: wyświetlanie daty i godziny oraz kalendarz, co pozwoli ograniczyć liczbę noszonych przy sobie gadżetów, zaoszczędzić miejsce i pieniądze. Smartwatch Chrono 4 dostępny będzie w dwóch kolorach: szaro-czarnym i czerwono-czarnym.

Urządzenie przeszło pozytywną weryfikację trwałości, funkcjonalności i łatwości obsługi niezależnej instytucji badawczej DEKRA, uzyskując certyfikat. Produkt dostępny jest w cenie 99 zł.