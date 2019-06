Smartwatche powodem problemów ze snem?

Praktycznie każda inteligentna opaska dostępna na rynku oferuje użytkownikom możliwość śledzenia ich snu oraz zapisywanie postępów w aplikacji. Tego typu urządzenia mogą jednak zadziałać z odwrotnym skutkiem do zamierzonego i przyczynić się do pogorszenia snu użytkownika.

Badania wykazały, że wiele urządzeń nie jest dokładnych w kontekście pomiaru snu. Naukowcy wypowiadający się dla New York Times stwierdzili, że niektóre osoby korzystające z funkcji śledzenia snu mogą popaść w orthosomnię - próbę osiągnięcia możliwie jak najlepszych wyników jednocześnie robiąc to w niezdrowy sposób. Niezdrowe nawyki napędzane obsesją mogą obejmować przebywanie w łóżku dłużej niż to konieczne.

Warto podchodzić więc do wszystkich danych w sposób racjonalny.

