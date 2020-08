Smartwatche przynoszą coraz większe zyski

Apple i długo nic

Firma Counterpoint opublikowała raport na temat wyników sprzedaży inteligentnych zegarków w pierwszej połowie br. Okazuje się, że pod względem dochodów dominuje koncern Apple – jego przychody stanowią 51,4% ogólnoświatowej wartości sprzedaży takich gadżetów (w pierwszej połowie 2019 r. odsetek ten wynosił 43,2%).

Zegarkom rośnie

Dostawcy smartwatchy nie odnotowali co prawda wzrostu liczby sprzedanych egzemplarzy (prawie 42 miliony sztuk), ale przychody zwiększyły się o 20% w stosunku rok do roku. Potencjalni nabywcy na razie ostrożnie wydają pieniądze (w związku z ogólnoświatowym lockdownem), ale zarazem są skłonni zapłacić więcej za nowe modele zegarków. Do nielicznych producentów, którym znacząco udało się zwiększyć liczbę klientów, należał Apple – koncern sprzedał o 22% zegarków więcej niż w pierwszej połowie 2019 r..

Drugim pod względem przychodów sprzedawcą był Garmin (9,4% rynku), a trzecim – Huawei (8,3%). Obydwie firmy zepchnęły na czwarte miejsce Samsunga (7,2%). Koreańczycy przed rokiem zajmowali pozycję wicelidera rankingu (z udziałem w wysokości 9,3%).

Najszybciej rozwijającymi się mniejszymi udziałowcami rynku były Amazfit (wzrost sprzedaży o 51% w stosunku rok do roku) i Xiaomi (wzrost o 47%).

Najlepiej sprzedającymi się modelami inteligentnych zegarków w pierwszej połowie br. były:

1. Apple Watch S5

2. Apple Watch S3

3. Huawei Watch GT2

4. Galaxy Watch Active 2

5. Imoo Z3 4G

Najlepsze kwadratowe

Prawie dwie trzecie sprzedawanych zegarków ma kształt kwadratowy. W takich właśnie modelach jest więcej miejsca na baterię, a umieszczanie kolejnych czujników okazuje się łatwiejsze.

Funkcja monitorowania tętna jest obecna w niemal 60% smartwatchy. Na liście udogodnień jeszcze stosunkowo rzadko spotykanych, a najbardziej oczekiwanych w przyszłych modelach zegarków znajduje się wykrywanie poważnych upadków (i ewentualne powiadamianie służb ratowniczych o możliwej utracie przytomności) oraz pomiar nasycenia krwi tlenem (SpO2).

fot. PC Format, Pixabay