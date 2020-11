Snapchat stworzył własną wersję TikToka

Nowe potrzeby

Snapchat chwile największej świetności ma już za sobą. Aplikacja była bardzo popularna do czasu, aż podobnych funkcji nie zaoferowały Facebook oraz Instagram. Tym razem to z kolei twórcy Snapchata postanowili zaadaptować w swoim komunikatorze cudzy pomysł.

Spotlight to nowa sekcja, dostępna z poziomu aplikacji Snapchata. Jej działanie jest identyczne jak w przypadku TikToka. Użytkownicy mogą dzielić się tam z innymi krótkimi filmikami o różnej tematyce. W odróżnieniu od standardowych treści z Instagrama, dzieła te nie znikają jednak po 24 godzinach, a wyświetlić je może szersza grupa odbiorców.

Szansa na zarobek?

By zachęcić ludzi do korzystania ze Spotlight, twórcy aplikacji zapowiadają możliwość odniesienia korzyści finansowych. Do końca roku firma będzie nagradzać twórców najpopularniejszych materiałów z każdego dnia. Brana będzie po uwagę nie liczba subskrypcji, lecz unikalne wyświetlenia. Na ten cel przeznaczony zostanie łącznie milion dolarów. Wymyślenie świetnego materiału viralowego może zatem pozwolić autorowi odnieść sporą korzyść finansową.

Na początku Spotlight trafi do 11 krajów (na krótkiej liście nie ma Polski). Limit długości materiałów wynosi 60 sekund, firma zabrania też umieszczania plików ze znakiem wodnym. W ten sposób blokowane będą np. rzeczy przygotowane na TikToku, a następnie zapisane w pamięci urządzenia. Personalizacja treści ma bazować na tym, co zazwyczaj oglądamy. Firma zdecydowała też o braku publicznej sekcji komentarzy pod materiałami. Ponadto profile użytkowników mają być domyślnie prywatne, choć będzie można zmienić to w ustawieniach.

fot. Snapchat