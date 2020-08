Snapchat zachęca do głosowania

Aby młodzi oddali głos

Snapchat chce skorzystać ze swego potencjału i dotrzeć do młodych wyborców. W tym celu firma wprowadza nowy zestaw narzędzi edukacyjnych, które mają im pomóc w przygotowaniu się do głosowania. Mogą oni skorzystać ze specjalnie opracowanych przewodników informacyjnych. Mogą także zobaczyć, jak wygląda sama karta do głosowania. Snapchat będzie także przypominał użytkownikom w dniu ich 18. urodzin o możliwości zarejestrowania się na liście wyborców. Będzie to można zrobić bezpośrednio z aplikacji. Aktualizacje zostaną wprowadzone we wrześniu br. i zostaną już na stałe.

Pomysł zdał egzamin

To nie pierwszy raz, gdy Snapchat zachęca swoich użytkowników do głosowania. Już w 2018 r. program ułatwił Amerykanom rejestrację w wyborach do Kongresu. Z aplikacji mogli oni bezpośrednio przejść do witryny, na której prowadzona była rejestracja. Z tej opcji skorzystało wtedy ponad 418 tys. osób. Snapchat uruchomił także specjalny filtr do zdjęć, promujący dzień rejestracji wyborców.

fot. Snapchat